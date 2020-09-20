Вильнёв: «Мерседес» сохранит лидирующие позиции в ближайшие годы

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв поделился мнением о ситуации в «Королевских гонках». Вильнёв предположил, что «Мерседес» в ближайшие годы продолжит доминировать.

«Из-за технических правил ФИА зимой мотор «Феррари» сильно потерял в мощности. И теперь «Феррари» уступает «Мерседесу» и в мощности двигателя, и в эффективности шасси. Исправить эту ситуацию будет непросто.

Пока в Формуле-1 используются гибридные двигатели, обогнать «Мерседес» будет трудно. У них сейчас лучший гонщик и машина. Если соперники смогут победить «Мерседес», то команде стоит винить только себя.

Сейчас до сезона-2022 возможности разработок заблокированы, поэтому лидер сохранит свои позиции», — приводит слова Вильнёва Formula Passion.