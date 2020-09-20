Фернандо Алонсо: точно буду с «Рено» на последних гонках сезона
Двукратный чемпион мира в гонках Формула-1 Фернандо Алонсо рассказал о планах по подготовке к возвращению в «Королевские гонки». В следующем сезоне он будет выступать за «Рено». Испанец вернётся в Формулу-1 после двухлетнего отсутствия.
«Я уже регулярно общаюсь с инженерами «Рено», участвую в брифингах команды. Я не планирую приезжать на Гран-при до этапа в Имоле. Пока буду работать на симуляторе на базе. Но я точно буду рядом с нашей командой на последних гонках сезона в Бахрейне и Абу-Даби», — цитирует Алонсо Mundo Derportivo.
Ранее появилась информация, согласно которой «Рено» хочет задействовать Алонсо в молодёжных тестах, которые пройдут в декабре в Абу-Даби. Сейчас этот вопрос команда обсуждает с ФИА.
Гонщик Формулы-2 выступил против участия Алонсо в тестах молодых пилотов в Абу-Даби
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