Фернандо Алонсо: точно буду с «Рено» на последних гонках сезона

Двукратный чемпион мира в гонках Формула-1 Фернандо Алонсо рассказал о планах по подготовке к возвращению в «Королевские гонки». В следующем сезоне он будет выступать за «Рено». Испанец вернётся в Формулу-1 после двухлетнего отсутствия.

«Я уже регулярно общаюсь с инженерами «Рено», участвую в брифингах команды. Я не планирую приезжать на Гран-при до этапа в Имоле. Пока буду работать на симуляторе на базе. Но я точно буду рядом с нашей командой на последних гонках сезона в Бахрейне и Абу-Даби», — цитирует Алонсо Mundo Derportivo.

Ранее появилась информация, согласно которой «Рено» хочет задействовать Алонсо в молодёжных тестах, которые пройдут в декабре в Абу-Даби. Сейчас этот вопрос команда обсуждает с ФИА.