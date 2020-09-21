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Вильнёв: «Феррари» могла бы стать сегодняшним «Мерседесом»

Вильнёв: «Феррари» могла бы стать сегодняшним «Мерседесом»
Авто / Формула-1 0

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв выразил мнение, что нынешние проблемы «Феррари» нельзя связывать лишь с потерявшей в мощности силовой установкой.

«Изменения регламента с 2022 года не помогут «Скудерии», потому они касаются шасси и аэродинамики, а не двигателя. «Мерседес» сможет перенести то преимущество, которое у них уже есть.

«Феррари» могла бы стать сегодняшним «Мерседесом», но они отпустили так много талантливых инженеров, прежде всего потому что те не были итальянцами. И все они оказались там, по другую сторону баррикад (Жак, в частности, подразумевает Джеймса Эллисона. – Прим. «Чемпионата»).

Они хотят сделать «Феррари» настоящей итальянской командой, но не думаю, что это является каким-то условием успеха в современной Формуле-1. «Скудерия» переживает чрезвычайно трудные времена, и им потребуется очень много времени, чтобы снова подняться наверх. Может быть, это займёт не меньше двух лет. Самое главное — заполучить в команду лучших людей, независимо от их зарплаты.

Трудности «Феррари» — проблема для всей Формулы-1. И дело не в том, что они не выигрывают, а в том, что «Скудерия» так сильно отстаёт технически», — приводит слова Вильнёва GPblog.

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