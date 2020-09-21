Вильнёв: «Феррари» могла бы стать сегодняшним «Мерседесом»

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв выразил мнение, что нынешние проблемы «Феррари» нельзя связывать лишь с потерявшей в мощности силовой установкой.
«Изменения регламента с 2022 года не помогут «Скудерии», потому они касаются шасси и аэродинамики, а не двигателя. «Мерседес» сможет перенести то преимущество, которое у них уже есть.
«Феррари» могла бы стать сегодняшним «Мерседесом», но они отпустили так много талантливых инженеров, прежде всего потому что те не были итальянцами. И все они оказались там, по другую сторону баррикад (Жак, в частности, подразумевает Джеймса Эллисона. – Прим. «Чемпионата»).
Они хотят сделать «Феррари» настоящей итальянской командой, но не думаю, что это является каким-то условием успеха в современной Формуле-1. «Скудерия» переживает чрезвычайно трудные времена, и им потребуется очень много времени, чтобы снова подняться наверх. Может быть, это займёт не меньше двух лет. Самое главное — заполучить в команду лучших людей, независимо от их зарплаты.
Трудности «Феррари» — проблема для всей Формулы-1. И дело не в том, что они не выигрывают, а в том, что «Скудерия» так сильно отстаёт технически», — приводит слова Вильнёва GPblog.
- 21 сентября 2020
-
09:11
-
08:53
-
00:40
- 20 сентября 2020
-
23:59
-
23:09
-
21:46
-
20:17
-
18:47
-
17:22
-
16:41
-
16:23
-
15:44
-
15:02
-
14:10
-
13:51
-
12:40
-
11:05
-
10:36
-
09:33
-
00:54
-
00:32
- 19 сентября 2020
-
23:19
-
22:41
-
20:39
-
19:59
-
18:34
-
18:09
-
17:19
-
16:38
-
16:27
-
15:23
-
15:13
-
13:45
-
13:01
-
11:42