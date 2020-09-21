Франц Тост: не думаю, что Феттель сможет бороться за чемпионство с «Астон Мартин»

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост, вместе с которым свою первую победу в Формуле-1 в составе «Торо Россо» одержал Себастьян Феттель, сомневается, что четырёхкратный чемпион мира сможет бороться за чемпионство с «Астон Мартин».
«Я надеюсь, что у него всё будет хорошо. Желаю ему успеха и возможности побеждать в гонках. Но не думаю, что он сможет побороться за чемпионство с «Астон Мартин», — приводит слова Тоста Sports Mole.
Экс-пилот Формулы-1, а ныне комментатор RTL Кристиан Даннер не уверен, что Феттель вообще сможет претендовать на победы в отдельных гонках.
«Астон Мартин» окажется в средней группе и будет бороться с командой Тоста. Сможет ли Себастьян выигрывать гонки? Я сомневаюсь», — отметил Даннер.
Напомним, Феттель покинет «Феррари» и присоединится к «Рейсинг Пойнт» после завершения сезона. Команда будет переименована в «Астон Мартин» и получит статус заводской. На место Себастьяна «Скудерия» уже пригласила действующего пилота «Макларена» Серхио Переса. Феттель же заменит в «Рейсинг Пойнт» мексиканца Серхио Переса.
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