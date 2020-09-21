Расселл предложил позаимствовать для второй гонки в Бахрейне правило из ралли-кросса

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл выступил с неожиданным предложением по поводу проведения Гран-при Сахира. Вторая гонка на трассе в Бахрейне состоится на укороченной конфигурации, и британец рекомендовал организаторам воспользоваться правилом из ралли-кросса. Его суть состоит в том, что гонщики в обязательном порядке один раз в заезде используют «джокер-петлю».
В ралли-кроссе это всего лишь связка поворотов. Но Расселл пошёл дальше. Он считает, что на Гран-при Сахира пилоты Ф-1 могут проехать целый «джокер-круг».
«Возможно, нужно сделать следующее: во время второй гонки по укороченной трассе в Бахрейне ввести правило «джокер-круга» и проходить его по старой конфигурации, как в ралли-кроссе. Конечно, это только идея. Но, думаю, это будет довольно любопытно», – приводит слова Расселла GPFans.
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