Гасли поделился мнением о трассе Формулы-1 в Сочи

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли перед Гран-при России рассказал об особенностях трассы в Сочи, а также поделился мнением относительно прогресса команды в последних гонках.



«Было приятно провести уик-энд без гонок, потому что график довольно напряжённый, теперь мы можем заглянуть в Сочи в отличной форме. Это совершенно другая трасса по сравнению с теми, на которых мы гонялись на последних этапах. Она намного медленнее, чем в Монце и Муджелло. В некотором смысле Сочи — это своего рода уличная трасса, где большинство поворотов проходится на четвёртой или пятой передаче.



Трасса интересная, но пока сложно сказать, насколько хорошо там отработает наша машина. Приятно, что с нами будет достаточно много зрителей на трибунах. Будет здорово прочувствовать чуть больше атмосферы.



Нам придётся подождать и посмотреть, как сложится уик-энд. Но я бы сказал, что мы работаем в правильном направлении с машиной. Команда многое узнала о том, как настроить её, чтобы добиться максимальной производительности. Сейчас мы довольно стабильны по темпу, показывали хорошие результаты в предыдущих гонках, постоянно прибавляем, а представленные обновления, похоже, отлично работают», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».