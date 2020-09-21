Кубица — о возвращении в Формулу-1: никогда не говори «никогда»

Бывший гонщик Формулы-1 Роберт Кубица не исключает, что он может вернуться в Формулу-1.



«Никогда не говори „никогда“. Я уже усвоил этот урок после своей аварии и возвращения. Нужно быть реалистом, но если у меня появится ещё один шанс, то я его, разумеется, рассмотрю. Я не хочу возвращаться, чтобы снова быть последним. В подобном возвращении нет особого смысла. Разумеется, есть не так много вариантов, но поживём — увидим. Если ещё один шанс в итоге не появится, то это не станет концом света.



Я побывал в Формуле-1 дважды. Я дебютировал в 2006 году и смог вернуться, и этот шанс был для меня особенным. Да, конечно, мы столкнулись со сложной ситуацией, но я смог сделать кое-что особенное в Формуле-1 — побывать в ней дважды», — приводит слова Роберта Кубицы Autosport.