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Грожан прокомментировал жёсткую аварию в Сочи пять лет назад

Грожан прокомментировал жёсткую аварию в Сочи пять лет назад
Авто / Формула-1 0

Французский гонщик «Хааса» Ромен Грожан вспомнил о своей аварии на Гран-при России 2015 года.

«Третий поворот в Сочи может кусаться», — подписали видео аварии Грожана в пресс-службе Формулы-1.

«Да, это так. Следующие несколько дней у меня были болезненные ощущения», — написал в ретвите Грожан.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.

Напомним, что Гран-при России появился в календаре чемпионата мира в 2014 году. За все годы проведения этапа в Сочи неизменно побеждали пилоты «Мерседеса». Четыре виктории одержал шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, а ещё по разу отличились немец Нико Росберг и нынешний пилот команды Валттери Боттас.

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