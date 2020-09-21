Грожан прокомментировал жёсткую аварию в Сочи пять лет назад

Французский гонщик «Хааса» Ромен Грожан вспомнил о своей аварии на Гран-при России 2015 года.



«Третий поворот в Сочи может кусаться», — подписали видео аварии Грожана в пресс-службе Формулы-1.



«Да, это так. Следующие несколько дней у меня были болезненные ощущения», — написал в ретвите Грожан.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.

Напомним, что Гран-при России появился в календаре чемпионата мира в 2014 году. За все годы проведения этапа в Сочи неизменно побеждали пилоты «Мерседеса». Четыре виктории одержал шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, а ещё по разу отличились немец Нико Росберг и нынешний пилот команды Валттери Боттас.