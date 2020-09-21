Грожан прокомментировал жёсткую аварию в Сочи пять лет назад
Французский гонщик «Хааса» Ромен Грожан вспомнил о своей аварии на Гран-при России 2015 года.
«Третий поворот в Сочи может кусаться», — подписали видео аварии Грожана в пресс-службе Формулы-1.
«Да, это так. Следующие несколько дней у меня были болезненные ощущения», — написал в ретвите Грожан.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.
Напомним, что Гран-при России появился в календаре чемпионата мира в 2014 году. За все годы проведения этапа в Сочи неизменно побеждали пилоты «Мерседеса». Четыре виктории одержал шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, а ещё по разу отличились немец Нико Росберг и нынешний пилот команды Валттери Боттас.
- 21 сентября 2020
-
19:58
-
18:53
-
17:46
-
17:33
-
17:03
-
16:57
-
16:46
-
16:38
-
16:22
-
16:20
-
15:54
-
15:19
-
14:37
-
13:01
-
12:23
-
11:58
-
10:22
-
09:11
-
08:53
-
00:40
- 20 сентября 2020
-
23:59
-
23:09
-
21:46
-
20:17
-
18:47
-
17:22
-
16:41
-
16:23
-
15:44
-
15:02
-
14:10
-
13:51
-
12:40
-
11:05
-
10:36
Партнерский контент