Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Формула-1 назвала самого впечатлившего гонщика сезона-2020. У Квята ноль процентов голосов

Формула-1 назвала самого впечатлившего гонщика сезона-2020. У Квята ноль процентов голосов
Авто / Формула-1 0

На официальном сайте Формулы-1 завершилось голосование за пилотов, которые больше всего впечатлили зрителей в первой половине сезона-2020. По итогам голосования, в котором приняло участие 87 тысяч человек, самым впечатляющим пилотом стал британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Второе место занял гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли. Норрис набрал 23 процента голосов, у Гасли — 18 процентов.

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят не набрал ни одного процента голосов, как и ещё четыре пилота — Эстебан Окон, Антонио Джовинацци, Николас Латифи и Ромен Грожан.

Результаты голосования:

1. Ландо Норрис – 23 %
2. Пьер Гасли – 18 %
3. Льюис Хэмилтон – 12 %
4. Макс Ферстаппен – 11 %
5. Даниэль Риккардо – 7 %
6. Лэнс Стролл – 5 %
7. Шарль Леклер – 5 %
8. Алекс Албон – 3 %
9. Карлос Сайнс – 3 %
10. Джордж Рассел – 2 %
11. Серхио Перес – 2 %
12. Нико Хюлькенберг – 2 %
13. Валттери Боттас – 1 %
14. Себастьян Феттель – 1 %
15. Кими Райкконен – 1 %
16. Кевин Магнуссен – 1 %
17. Эстебан Окон – 0 %
18. Даниил Квят – 0 %
19. Антонио Джовинацци – 0 %
20. Николас Латифи – 0 %
21. Ромен Грожан – 0 %.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020