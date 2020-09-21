Формула-1 назвала самого впечатлившего гонщика сезона-2020. У Квята ноль процентов голосов

На официальном сайте Формулы-1 завершилось голосование за пилотов, которые больше всего впечатлили зрителей в первой половине сезона-2020. По итогам голосования, в котором приняло участие 87 тысяч человек, самым впечатляющим пилотом стал британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Второе место занял гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли. Норрис набрал 23 процента голосов, у Гасли — 18 процентов.



Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят не набрал ни одного процента голосов, как и ещё четыре пилота — Эстебан Окон, Антонио Джовинацци, Николас Латифи и Ромен Грожан.



Результаты голосования:



1. Ландо Норрис – 23 %

2. Пьер Гасли – 18 %

3. Льюис Хэмилтон – 12 %

4. Макс Ферстаппен – 11 %

5. Даниэль Риккардо – 7 %

6. Лэнс Стролл – 5 %

7. Шарль Леклер – 5 %

8. Алекс Албон – 3 %

9. Карлос Сайнс – 3 %

10. Джордж Рассел – 2 %

11. Серхио Перес – 2 %

12. Нико Хюлькенберг – 2 %

13. Валттери Боттас – 1 %

14. Себастьян Феттель – 1 %

15. Кими Райкконен – 1 %

16. Кевин Магнуссен – 1 %

17. Эстебан Окон – 0 %

18. Даниил Квят – 0 %

19. Антонио Джовинацци – 0 %

20. Николас Латифи – 0 %

21. Ромен Грожан – 0 %.