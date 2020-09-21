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Гасли покрутил «пончики» в Сочи на симуляторе

Гасли покрутил «пончики» в Сочи на симуляторе
Авто / Формула-1 0

Французский гонщик команды Формулы-1 «Альфа Таури» Пьер Гасли опубликовал в своём «инстаграме» видео работы на симуляторе. Гасли готовится к Гран-при России, который пройдёт на автодроме в Сочи. Помимо стандартного прохождения круга по трассе Гасли покрутил на симуляторе «пончики».

Напомним, Гран-при России появился в календаре чемпионата мира в 2014 году. За все годы проведения этапа в Сочи неизменно побеждали пилоты «Мерседеса». Четыре виктории одержал шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, по одной победе — у немца Нико Росберга и нынешнего пилота команды Валттери Боттаса.

Ранее Гасли рассказал об особенностях трассы в Сочи, а также поделился мнением относительно прогресса команды в последних гонках.

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