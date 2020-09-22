Netflix снимет «Мерседес» на ГП России — в Сочи Хэмилтон может догнать Шумахера

Съёмочная бригада Netflix будет работать в боксах «Мерседеса» на Гран-при России, сообщает RaceFans. Причиной этого стало вомзожное повторение рекорда Михаэля Шумахера Льюисом Хэмилтоном.



В случае победы в России Хэмилтон сравняется с Шумахером по количеству побед — в настоящий момент у британского гонщика 90 побед на этапах Формулы-1, а Михаэль Шумахер за карьеру одержал 91 победу.



Материалы, которые будут отсняты Netflix в ходе этапа, будут использованы в третьем сезоне сериала Drive to Sirvive.



Гран-при России пройдёт 24-27 сентября.



Напомним, что Гран-при России появился в календаре чемпионата мира в 2014 году. За все годы проведения этапа в Сочи неизменно побеждали пилоты «Мерседеса». Четыре виктории одержал шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, а ещё по разу отличились немец Нико Росберг и нынешний пилот команды Валттери Боттас.