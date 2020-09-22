Франц Тост: Мик Шумахер будет так же успешен в Ф-1, как и в младших сериях

Руководитель команды «Альфа Таури» Франц Тост поделился мнением относительно возможного дебюта Мика Шумахера в Формуле-1. Функционер уверен, что сын семикратного чемпиона мира добьётся успеха в «Королевских гонках».
«Я очень жду его и надеюсь, что он будет выступать в Формуле-1 в следующем сезоне. Он добился многих успехов в последние годы и в настоящее время лидирует в Ф- 2. Могу только скрестить пальцы за него.
Мик может выдерживать давление, он доказал это в юниорских классах. Я убеждён, что сын Михаэля также будет успешно выступать в Формуле-1. Вокруг него хорошая команда, которая поможет ему советами. Это снимет давление и не позволит потерять равновесие», — приводит слова Тоста GPblog.
Шумахер возглавляет личный зачёт Формулы-2. На сегодня на его счету 161 очко. Вторым идёт Каллум Айлотт (153). Кристиан Лундгор (145) — третий, россиянин Роберт Шварцман (140) – четвёртый.
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