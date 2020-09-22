Хэмилтон попросил помощи у Серены Уильямс. Теннисистка ответила

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон написал пост в «Инстаграме», в котором попросил помощи у американской теннисистки Серены Уильямс. Шестикратный чемпион Формулы-1 в шутку заявил, что он хочет взять уроки, чтобы не проиграть своему отцу Энтони.
«Играю в теннис с отцом так часто, как могу. Я всё ещё ни разу не проиграл ему, но он становится всё лучше. И это вопрос времени, когда папа сможет победить. Так что мне придётся брать уроки. Думаю позвонить Серене Уильямс», — написал Льюис.
«Не волнуйся, я с тобой», — ответила ему теннисистка в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: instagram.com/serenawilliams
Напомним, после девяти этапов в нынешнем сезоне Хэмилтон возглавляет личный зачёт. В его активе 190 очков. Вторым идёт его напарник по «Мерседесу» Валттери Боттас (135). Макс Ферстаппен (110) – третий.
- 22 сентября 2020
-
10:25
-
09:01
-
09:00
-
07:41
-
01:06
-
00:07
- 21 сентября 2020
-
22:58
-
21:55
-
19:58
-
18:53
-
17:46
-
17:33
-
17:03
-
16:57
-
16:46
-
16:38
-
16:22
-
16:20
-
15:54
-
15:19
-
14:37
-
13:01
-
12:23
-
11:58
-
10:22
-
09:11
-
08:53
-
00:40
- 20 сентября 2020
-
23:59
-
23:09
-
21:46
-
20:17
-
18:47
-
17:22
-
16:41