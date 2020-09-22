Хэмилтон попросил помощи у Серены Уильямс. Теннисистка ответила

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон написал пост в «Инстаграме», в котором попросил помощи у американской теннисистки Серены Уильямс. Шестикратный чемпион Формулы-1 в шутку заявил, что он хочет взять уроки, чтобы не проиграть своему отцу Энтони.

«Играю в теннис с отцом так часто, как могу. Я всё ещё ни разу не проиграл ему, но он становится всё лучше. И это вопрос времени, когда папа сможет победить. Так что мне придётся брать уроки. Думаю позвонить Серене Уильямс», — написал Льюис.



«Не волнуйся, я с тобой», — ответила ему теннисистка в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, после девяти этапов в нынешнем сезоне Хэмилтон возглавляет личный зачёт. В его активе 190 очков. Вторым идёт его напарник по «Мерседесу» Валттери Боттас (135). Макс Ферстаппен (110) – третий.