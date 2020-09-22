«Ф-3 – первый шаг к Формуле-1». Александр Смоляр рассказал о своих планах

Российский пилот программы SMP Racing Александр Смоляр прокомментировал своё 11-е место, которое он занял по итогам дебютного сезона-2020 чемпионате Формулы-3, а также поделился планами на будущее.
«Для начала хочу отметить, что я ничего не ожидал от этого сезона. До тестов в Бахрейне я не имел понятия, на какие результаты буду претендовать, поскольку мне предстояло выступать на новой для себя машине, в новой команде и в окружении быстрых соперников.
Сейчас я понимаю, что нам не удалось показать всё, что мы могли показать. Конечно, было много гонок, которыми я доволен. Говорить, что не повезло – это удел неудачников, и я не люблю так говорить, но, к сожалению, правда есть правда, и на некоторых этапах всё складывалось не так, как мы хотели. Из-за таких мелочей и сложился такой результат.
Если оценивать итоговый результат, то, конечно, я хотел выступить лучше, но если мы говорим об отдельных гонках, то было много этапов, выступлениями на которых я очень доволен.
Конкретных планов на следующий год ещё нет. Если двигаться дальше, то надо переходить в Формулу-2, но для выступлений там у меня ещё мало опыта. Если честно, то Формула-3 – довольно сложный чемпионат, в котором выступают тридцать гонщиков, из которых как минимум двадцать – быстрые.
По сути, Ф-3 – первый шаг к Формуле-1, и для меня было бы логично, набравшись опыта в этом сезоне, продолжить выступать в этой серии в следующем году и бороться за титул», — приводит слова Смоляра F1News.
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