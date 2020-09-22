Ральф Шумахер объяснил, почему Хэмилтон до сих пор не подписал контракт с «Мерседесом»

Ральф Шумахер ответил на вопрос, превосходит ли пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон по величию его брата Михаэля, а также объяснил? почему британец до сих пор не подписал новый контракт с командой.



«Люди продолжают спрашивать меня, является ли Льюис Хэмилтон лучшим гонщиком всех времён, когда он бьёт многие рекорды моего брата. Я считаю, что он определённо величайший в свою эпоху. Как и Михаэль. Но сравнивать его с моим братом сложно, потому что многие факторы играют роль. У Льюиса в дополнение к его блестящему таланту есть мега-машина. У Михаэля так было не всегда.

Ходят слухи, что «Мерседес» хочет продать свою команду к концу следующего года, и эта неопределённость имеет последствия. Она парализует будущие решения. Мы должны помнить, что Льюис — важная личность, безусловно, очень дорогая, и он захочет заключить контракт на срок более одного года.

Неуверенность, которая витает над командой, безусловно, является важной причиной того, почему переговоры между ним и командой так затягиваются», — приводит слова Ральфа GrandPX.