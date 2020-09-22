Албон: я чуть-чуть говорю по-русски, понабрался некоторых слов в картинге

Гонщик «Ред Булл» Александер Албон в преддверии Гран-при России признался, что немного понимает русский язык.
«Я чуть-чуть говорю по-русски, но не слишком хорошо! Знаю только парочку слов, так что, пожалуйста, не пытайте меня насчёт русского. У меня в картинге было шесть партнёров по команде из России, с парой из них я до сих пор дружу, так что я набрался некоторых слов», — приводит слова Албона пресс-служба «Ред Булл».
Также таиландец поделился ожиданиями от гонки в Сочи: «Трасса в прошлом не была для нас потрясающей, но в этом сезоне мы видели, что заранее непонятно, чего ожидать. Так что посмотрим, как всё пойдёт — мы отправляемся в Сочи с надеждой. Это довольно уникальная трасса, и если честно, то в плане пилотажа я предпочитаю некоторые другие. Каждый поворот здесь очень похож, так что если ты силён в одном, то, вероятно, будешь силён во всех. Но последний сектор довольно техничный, там низкое сцепление, так что нужно следить, чтобы шины не прокручивались, особенно на быстром круге. При этом «Сочи» — хорошая трасса для борьбы, потому что ты можешь ехать близко за другими машинами, так что надеюсь, что мы подарим болельщикам ещё одно хорошее шоу».
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