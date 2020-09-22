Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Серхио Перес: мне очень нравится Сочи. Хорошая трасса

Серхио Перес: мне очень нравится Сочи. Хорошая трасса
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при России Формулы-1, который состоится в эти выходные на «Сочи Автодроме».

«Мне очень нравится Сочи. У меня прекрасные воспоминания об этом месте. Хорошая трасса, мне нравится этот вызов. Здесь действительно очень важно правильно тормозить и быть очень точным. Также на трассе есть несколько непростых поворотов. Нужно следить за тем, чтобы проходить их чисто и аккуратно, ведь бетонные стены не так уж и далеко.

Что нужно для идеального круга на Гран-при России? Важно точно попадать в свои маркеры. Ключ в правильном выходе из финального поворота, так как за ним следует длинная прямая, на которой можно потерять много времени. Затяжной третий поворот также важен.

В первой половине сезона мы показали, что конкурентоспособны на всех трассах, поэтому я уверен, что мы будем бороться за хорошие очки в Сочи. Мы получили мощный пакет обновлений, так что это тоже хороший импульс для всех нас», — приводит слова Переса пресс-служба «Рейсинг Пойнт».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020