«Тото, пожалуйста, уходи». Эдди Джордан дал совет руководителю «Мерседеса»

Экс-владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан посоветовал руководителю «Мерседеса» Тото Вольфу уйти из немецкого коллектива, пока он находится на вершине.

Ирландец убеждён, что в ближайшее время «Мерседес» будет продан компании Ineos за $ 900 млн, а Вольфу предложат роль советника в новом коллективе.

«Это единственное, в чём я абсолютно уверен. Тото произвёл сенсацию, но теперь пора остановиться. Он уже выиграл всё, а также превратил в легенду Льюиса Хэмилтона и всю команду. Есть хорошие и плохие моменты, чтобы уйти. Сейчас очень хороший момент для него.

Если бы я был его советником, я бы сказал: «Тото, пожалуйста, уходи. Возьми деньги. Так здорово больше не будет». Пойдёт ли Вольф в «Астон Мартин»? Может быть. Но в чём я действительно уверен — это то, что Ineos купит команду «Мерседес», — приводит слова Джордана GrandPX.