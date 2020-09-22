Грожан назвал лучший для себя момент на Гран-при России

Пилот «Хааса» Ромен Грожан перед Гран-при России Формулы-1 рассказал о любимых участках трассы «Сочи Автодром».



«На «Сочи Автодроме» нелегко добиться нужного сцепления шин с трассой. Это было проблемой в последние несколько лет. Кроме того, в конфигурации сочетаются длинная прямая с затяжным третьим поворотом и техничная часть в конце круга, где вам нужно больше прижимной силы. Ключ к успеху в Сочи – подобрать правильный баланс между максимальной скоростью и загрузкой на медленных участках.

Думаю, моим лучшим моментом на Гран-при России была первая гонка там с «Хаасом» в 2016 году – мы финишировали на восьмом месте.



Моя же любимая часть трассы – повороты четыре, пять, шесть, семь и восемь. Это довольно крутой участок, где вы набираете хорошую скорость», — приводит слова Грожана пресс-служба «Хааса».

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