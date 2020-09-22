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Шварцман проехал виртуальный круг по «Сочи Автодрому» и рассказал о сложных местах трассы

Шварцман проехал виртуальный круг по «Сочи Автодрому» и рассказал о сложных местах трассы
Авто / Младшие серии 0

Пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман в преддверии 10-го этапа Формулы-2 проехал виртуальный круг по «Сочи Автодрому» и рассказал об особенностях трассы. Шварцман проехал круг на симуляторе команды Prema Racing, за которую выступает в чемпионате.

10-й этап Формулы-2 состоится 25-27 сентября. В прошлом году Роберт именно на «Сочи Автодроме» завоевал чемпионский титул в Формуле-3. Примечательно, что он же установил лучшее время круга в квалификации (1:52.583), которое продержится как минимум ещё год, поскольку Формула-3 уже завершила свой сезон.

Расписание 10-го этапа Формулы-2 (время московское):

25 сентября, пятница
9:35 – 10:20. Практика,
14:00 – 14:30. Квалификация.

26 сентября, суббота
10:15 – 11:20. Первая гонка.

27 сентября, воскресенье
10:55 – 11:45. Вторая гонка.

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