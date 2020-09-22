Окон: меня всегда тепло приветствовали российские болельщики

Гонщик «Рено» Эстебан Окон поделился ожиданиями от Гран-при России Формулы-1.



«Сочи» — классная трасса для гонок. У меня хорошие воспоминания от выступлений в 2017-2018 годах, когда я набирал немалые очки, и я помню, что выступал неплохо. С нетерпением жду нового выступления в России. Меня всегда тепло приветствовали российские болельщики. В этот раз на трассе тоже будут болельщики, так что с нетерпением жду возможности вновь увидеть эту атмосферу. В целом всё очень позитивно. Мы думаем, что машина должна быть здесь конкурентоспособной, и мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы хорошо подготовиться.



Главное на трассе — среднескоростные и быстрые повороты. Первый сектор весёлый: там длинная прямая, и есть шансы на обгоны перед вторым поворотом. В местах, где скорость низкая, есть возможность отыграть время, а в этом аспекте наша машина была хороша в нынешнем сезоне», — приводит слова Окона пресс-служба «Рено».