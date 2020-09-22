Для зрителей Гран-при России выпустили приложение с дополненной реальностью

Компания-промоутер Гран-при России Формулы-1 «Росгонки» выпустила приложение с дополненной реальностью. Для всех болельщиков Формулы-1 стало доступно мобильное приложение с дополненной реальностью под названием «RUSSIAN GP – AR».



Оно содержит полезную информацию о российском этапе Формулы-1 и позволяет создавать интерактивный контент. Приложение работает на устройствах с операционными системами iOS или Android, поддерживающими технологию ARCore/ARKit.



В режиме дополненной реальности на экране у пользователя появляется модель болида, который нужно поставить на свободное место. После чего можно анимировать эту модель, вращать, изменять размер визуализации, использовать маски для селфи (для устройств на iOS требуется камера TrueDepth), а также производить фото- и видеосъёмку контента с моментальной отправкой.



В «Росгонках» призвали болельщиков делиться полученными снимками в социальных сетях, используя официальный хештег этапа — #RussianGP.