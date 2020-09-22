В «Мерседесе» перед Гран-при России пошутили о «проклятии» от Netflix
Пресс-служба «Мерседеса» на официальной странице в «Твиттере» пошутила о своеобразном проклятии от Netflix. Ожидается, что на Гран-при России 2020 года Netflix будет работать в боксах немецкой команды. При этом опыт 2019 года наталкивает на мысли о том, что сотрудничество «Мерседеса» и американского телегиганта не сулит немецкому коллективу ничего хорошего.
В 2019 году Netflix снимал фрагмент о «Мерседесе» на Гран-при Германии, и тогда команда полностью провалилась. С тех пор бытует мнение, что именно те съёмки принесли команде неудачу.
«У „Мерседеса“ идеальный рекорд в Сочи. Netflix: держите мою камеру», — сказано в сообщении.
Соответствующий пост доступен на официальной странице «Мерседеса» в социальной сети.
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