В «Мерседесе» перед Гран-при России пошутили о «проклятии» от Netflix

Пресс-служба «Мерседеса» на официальной странице в «Твиттере» пошутила о своеобразном проклятии от Netflix. Ожидается, что на Гран-при России 2020 года Netflix будет работать в боксах немецкой команды. При этом опыт 2019 года наталкивает на мысли о том, что сотрудничество «Мерседеса» и американского телегиганта не сулит немецкому коллективу ничего хорошего.

В 2019 году Netflix снимал фрагмент о «Мерседесе» на Гран-при Германии, и тогда команда полностью провалилась. С тех пор бытует мнение, что именно те съёмки принесли команде неудачу.

«У „Мерседеса“ идеальный рекорд в Сочи. Netflix: держите мою камеру», — сказано в сообщении.

Соответствующий пост доступен на официальной странице «Мерседеса» в социальной сети.