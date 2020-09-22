Ральф Шумахер: Феттель вернёт свою силу в «Астон Мартин»

Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер убеждён, что четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель сможет вернуть былую форму в 2021 году, когда начнёт выступать в составе «Астон Мартин».
«Не сомневаюсь, мы увидим, как Себастьян вернёт силу в составе „Астон Мартин“. На это есть много причин. Во-первых, этот болид будет подходить ему гораздо лучше. Машина быстрее „Феррари“ и с точки зрения скорости, и в целом более управляемая.
В команде действительно хотели видеть Феттеля, и он, должно быть, испытывал отличные чувства, особенно при нынешней ситуации. Это должно мотивировать", — приводит слова Шумахера Nextgen-Auto.
Напомним, ради подписания контракта с Себастьяном Феттелем в команде приняли решение досрочно прекратить сотрудничество с Серхио Пересом.
- 22 сентября 2020
-
22:35
-
22:09
-
20:59
-
19:53
-
19:06
-
18:57
-
18:33
-
18:27
-
18:26
-
18:05
-
16:43
-
15:25
-
14:11
-
13:33
-
13:03
-
13:01
-
12:56
-
11:35
-
11:23
-
10:25
-
09:01
-
09:00
-
07:41
-
01:06
-
00:07
- 21 сентября 2020
-
22:58
-
21:55
-
19:58
-
18:53
-
17:46
-
17:33
-
17:03
-
16:57
-
16:46
-
16:38