Ральф Шумахер: Феттель вернёт свою силу в «Астон Мартин»

Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер убеждён, что четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель сможет вернуть былую форму в 2021 году, когда начнёт выступать в составе «Астон Мартин».

«Не сомневаюсь, мы увидим, как Себастьян вернёт силу в составе „Астон Мартин“. На это есть много причин. Во-первых, этот болид будет подходить ему гораздо лучше. Машина быстрее „Феррари“ и с точки зрения скорости, и в целом более управляемая.

В команде действительно хотели видеть Феттеля, и он, должно быть, испытывал отличные чувства, особенно при нынешней ситуации. Это должно мотивировать", — приводит слова Шумахера Nextgen-Auto.

Напомним, ради подписания контракта с Себастьяном Феттелем в команде приняли решение досрочно прекратить сотрудничество с Серхио Пересом.