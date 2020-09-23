Источник: экс-босс «Феррари» Доменикали возглавит Формулу-1, сменив Чейза Кэри

Экс-глава «Феррари» Стефано Доменикали с 2021 года займёт место главы Liberty Media Чейза Кэри, сообщает RaceFans со ссылкой на собственные источники. Таким оразом, 55-летний специалист фактически встанет у руля Формулы-1.

Кэри занимал свою должность с 2017 года. Что касается Доменикали, то итальянец присоединился к «Феррари» ещё в 1991 году и работал в «Скудерии» больше 20 лет. Свой пост он покинул лишь в 2014 году.

В Liberty Media отказываются давать какие-либо комментарии по поводу возможного назначения Доменикале. Таким образом, если Стефано получит соответствующую должность, то как Ф-1, так и ФИА будут руководить бывшие боссы «Феррари». Впрочем, президент ФИА Жан Тодт не так давно заявлял, что не намерен баллотироваться на очередной срок в 2021 году.