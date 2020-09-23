Источник: экс-босс «Феррари» Доменикали возглавит Формулу-1, сменив Чейза Кэри

Экс-глава «Феррари» Стефано Доменикали с 2021 года займёт место главы Liberty Media Чейза Кэри, сообщает RaceFans со ссылкой на собственные источники. Таким оразом, 55-летний специалист фактически встанет у руля Формулы-1.
Кэри занимал свою должность с 2017 года. Что касается Доменикали, то итальянец присоединился к «Феррари» ещё в 1991 году и работал в «Скудерии» больше 20 лет. Свой пост он покинул лишь в 2014 году.
В Liberty Media отказываются давать какие-либо комментарии по поводу возможного назначения Доменикале. Таким образом, если Стефано получит соответствующую должность, то как Ф-1, так и ФИА будут руководить бывшие боссы «Феррари». Впрочем, президент ФИА Жан Тодт не так давно заявлял, что не намерен баллотироваться на очередной срок в 2021 году.
- 23 сентября 2020
-
00:46
-
00:14
- 22 сентября 2020
-
22:35
-
22:09
-
20:59
-
19:53
-
19:06
-
18:57
-
18:33
-
18:27
-
18:26
-
18:05
-
16:43
-
15:25
-
14:11
-
13:33
-
13:03
-
13:01
-
12:56
-
11:35
-
11:23
-
10:25
-
09:01
-
09:00
-
07:41
-
01:06
-
00:07
- 21 сентября 2020
-
22:58
-
21:55
-
19:58
-
18:53
-
17:46
-
17:33
-
17:03
-
16:57