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Хэмилтон отреагировал на контракт темнокожего пилота NASCAR с командой Майкла Джордана

Хэмилтон отреагировал на контракт темнокожего пилота NASCAR с командой Майкла Джордана
Авто / Формула-1 0

Накануне легенда НБА Майкл Джордан и Дэнни Хэмлин сообщили о создании собственной гоночной команды, которая с сезона-2021 будет выступать в серии NASCAR. Коллектив подписал многолетний контракт с темнокожим пилотом Баббой Уолласом. Это новость не осталась без внимания шестикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона.

«Поздравляю Майкла и Дэнни. И отдельные громадные поздравления Баббе Уолласу! Это просто потрясающе», — написал Льюис на своей странице в «Твиттере», сопроводив запись эмодзи с двумя чёрными ладонями.

Уоллас поблагодарил Хэмилтона в ответ и пригласил его в Америку.

«Спасибо, бро! Надеюсь, мы увидимся с тобой на «Дайтоне-500» в следующем году?» — написал Бабба, также добавив к сообщению эмодзи с чёрным кулаком.

Напомним, Уоллас этим летом стал участником скандальной истории с «висельной петлёй», которая на самом деле оказалась верёвкой для запирания дверей гаража. К расследованию даже подключили ФБР.

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