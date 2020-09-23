Магнуссен назвал Шварцмана одним из кандидатов на своё место в «Хаасе»

Датчанин Кевин Магнуссен назвал ведущих кандидатов, которые могли бы занять его место в команде «Хаас» в сезоне-2021.
«Я предпочёл бы быть в абсолютно безопасном положении с подписанным контрактом. Иное было бы странно. Но я привык к своей работе и принимаю её такой, какая она есть.
Рынок пилотов выглядит очень конкурентным, если вы взглянете на тех, кто сейчас доступен. Есть Перес и Хюлькенберг. Далее идут пилоты Академии «Феррари» Шумахер, Шварцман и Айлотт. У них есть связь со «Скудерией», мы же команда «Феррари» вместе с «Альфа Ромео», — приводит слова Магнуссена GrandPX.
Однако Кевин рассчитывает, что команда при выборе состава на следующий сезон признает его вклад в качестве фактического лидера.
«Пилоту важно указать команде направление, в котором нужно развивать болид, указывая в том числе и на недостатки. Для этого нужно быть лидером. Руководитель команды и владелец являются лидерами. Но и у пилота есть лидерская роль. Важно, чтобы вы были тем, кому люди доверяют, кто мотивирует окружающих, ради кого они хотят работать», — добавил Магнуссен.
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