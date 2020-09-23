Вольф опасается, что Сочи может превратить сильную сторону «Мерседеса» в уязвимость

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при России, который пройдёт в эти выходные на «Сочи Автодроме».



«В прошлом мы хорошо выступали в Сочи, у нас хороший послужной список на этой трассе. Автодром имеет довольно необычную планировку. Одна из особенностей, которая выделяет его, — длинный отрезок от поула до точки первого торможения.



Обладатель поула не обязательно находится в выигрышной позиции на старте, ведь гонщики позади могут получить выгоду от слипстрима. В прошлом году Феттель так опередил Леклера, а в 2017-м Валттери прошёл обоих пилотов «Феррари», возглавив гонку после старта с третьего места.

В этом году наш квалификационный темп был действительно высоким, но эта сила может легко превратиться в уязвимость в день гонки в Сочи», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».