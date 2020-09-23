Двигатели «Хонды» больше не будут обновляться до конца нынешнего сезона Ф-1

Глава автоспортивного подразделения «Хонда» Масаси Ямамото сообщил, что в этом сезоне японские силовые установки, которые используют «Ред Булл» и «Альфа Таури», больше не будут обновляться.



«Из-за изменений в правилах мы больше не можем обновлять спецификации 1-2-3, как это было в прошлом году. Нам нужно было подтвердить омологацию. С начала этого года мы работали над этим, но спецификации отныне останутся неизменными до конца сезона. В силовые установки могут быть внесены определённые изменения, касающиеся надёжности. Но для этого нужно одобрение всех четырёх мотористов и ФИА.



Я не могу говорить о разнице между моторами «Мерседеса» и «Хонды» в цифрах, но она небольшая. Основываясь на анализе GPS и других данных, я чувствую, что мы лишь немного отстаём, хотя постепенно приближаемся к ним», — приводит слова Ямамото GPblog.