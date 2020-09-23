Шварцман: Сочи — особенное место

Пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман поделился ожиданиями от 10-го этапа сезона Формулы-2, который пройдёт на трассе в Сочи.



«Я очень взволнован. Здорово вернуться сюда. У меня много прекрасных воспоминаний о прошлом сезоне, а поддержка болельщиков с российскими флагами делает это место особенным для меня. Может быть, дополнительный импульс не совсем верное выражение, потому что я мотивирован на каждой трассе, но гоняться перед семьёй, друзьями и родной компанией — отличное чувство, и, возможно, здесь хочется больше, чем где-либо, добиться результатов. Положительные воспоминания о трассе не дают дополнительной уверенности, но всегда здорово вернуться в то место, в котором ты был успешен в прошлом», — приводит слова Роберта Шварцмана официальный сайт Формулы-2.