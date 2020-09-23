Леклер назвал две вещи, с которыми у него ассоциируется Сочи

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о трассе Формулы-1 в Сочи, где состоится следующий этап сезона-2020, Гран-при России.



«Есть две вещи, о которых я думаю, когда вспоминаю о Сочи. Это длинная прямая и американские горки. Здесь одна из самых длинных прямых в календаре чемпионата, а за ней следует интересная секция поворотов. Я бы назвал самым интересным первый сектор трассы. Первоочередная задача для всех пилотов — хорошая квалификация, чтобы обеспечить себе хорошую стартовую позицию, поскольку обгонять в Сочи очень непросто.



Прошлые визиты в Сочи приносили мне много удовольствия. Во многом это связано с парком развлечений, который расположен рядом с автодромом. Помню, как в 2018 году мы отправились на аттракционы с несколькими гонщиками. Это был прекрасный способ расслабиться перед стартом гоночного уик-энда. Я рад, что болельщики смогут посетить трибуны, так что, надеюсь, мы устроим для них хорошее шоу», — приводит слова Шарля Леклера официальный сайт команды.