Зак Браун: удивился, что в «Рейсинг Пойнт» отозвали апелляцию

Руководитель «Макларена» Зак Браун признался, что был удивлён решением Лоуренса Стролла отозвать апелляцию по делу «о розовом» Мерседесе".
«Я удивился, что в «Рейсинг Пойнт» отозвали апелляцию, потому что Лоуренс Стролл собирался идти до самого конца, чтобы очистить их имена. Решение отозвать апелляцию — серьёзное изменение в модели поведения. Это не согласуется со словами Стролла до этого.
Я рад, что в ФИА быстро отреагировали и серьёзно отнеслись к ситуации. Было важно заявить правила, которым должны следовать все команды. Думаю, основной проблемой стала реакция всех команд, которые решили, что так можно делать, а раньше считали, что такие действия запрещены и противоречат духу спорта. Если в регламенте есть дыры, то их нужно закрыть, пока кто-то не стал многократным чемпионом за счёт таких решений», — приводит слова Зака Брауна Motorsport.
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