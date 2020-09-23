Зак Браун: удивился, что в «Рейсинг Пойнт» отозвали апелляцию

Руководитель «Макларена» Зак Браун признался, что был удивлён решением Лоуренса Стролла отозвать апелляцию по делу «о розовом» Мерседесе".



«Я удивился, что в «Рейсинг Пойнт» отозвали апелляцию, потому что Лоуренс Стролл собирался идти до самого конца, чтобы очистить их имена. Решение отозвать апелляцию — серьёзное изменение в модели поведения. Это не согласуется со словами Стролла до этого.



Я рад, что в ФИА быстро отреагировали и серьёзно отнеслись к ситуации. Было важно заявить правила, которым должны следовать все команды. Думаю, основной проблемой стала реакция всех команд, которые решили, что так можно делать, а раньше считали, что такие действия запрещены и противоречат духу спорта. Если в регламенте есть дыры, то их нужно закрыть, пока кто-то не стал многократным чемпионом за счёт таких решений», — приводит слова Зака Брауна Motorsport.