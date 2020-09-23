Источник: Перес ведёт переговоры с «Хаасом»

Мексиканский гонщик Серхио Перес ведёт переговоры с «Хаасом», сообщает итальянский Motorsport. По информации источника, для Переса этот вариант является единственным реальным шансом продолжить карьеру в Формуле-1. Пока неизвестно, какое решение по составу примут в «Хаасе», но известно, что Ромен Грожан и Кевин Магнуссен не уверены в контракте на следующий год.



«Конечно, я хотел бы подписать контракт. Знаю, что сейчас проходят переговоры сразу с несколькими кандидатами, но я научился не поддаваться влиянию этих моментов. Не хочу, чтобы эта ситуация влияла на мою работу на трассе. Сейчас очень конкурентный рынок пилотов, достаточно посмотреть на фамилии. Есть Перес и Хюлькенберг, есть молодые пилоты «Феррари» Шумахер, Шварцман и Айлотт, и есть мы — команда, которая связана с «Феррари», как и «Альфа Ромео». Есть много кандидатов, но я продолжу работать в полную силу», — признался Магнуссен в интервью датской газете Ekstra Bladet.