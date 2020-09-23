Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес не получит обновлений болида на Гран-при России, сообщил журналист Auto Motor und Sport Тоби Грюнер.
«По моей информации, только Дэнс Стролл получит пакет обновлений на Гран-при России, так как у команды недостаточно времени для производства деталей для обеих машин», — написал в своём «твиттере» Тобиас Грюнер.
Стало известно, что «Рейсинг Пойнт» привезёт в Сочи две версии понтонов. Примечательно, что на этапе в Муджелло более новую версию использовал и Лэнс Стролл.
Напомним, Гран-при России появился в календаре чемпионата мира в 2014 году. За все годы проведения этапа в Сочи неизменно побеждали пилоты «Мерседеса». Четыре виктории одержал шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, по одной победе у немца Нико Росберга и нынешнего пилота команды Валттери Боттаса.
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