Бинотто и Хорнер ответили на обвинения Тото Вольфа в шпионаже

Накануне Гран-при 70-летия руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что в прошлом сезоне «его команда несколько раз видела, как один из главных конкурентов сканировал болиды немецкого коллектива в гараже и за его пределами с помощью большой 3D-камеры». Эти слова прокомментировали в «Феррари» и «Ред Булл».
«Честно говоря, понятия не имею, сканировал ли кто-нибудь их машину. Конечно, это были не мы. Во всяком случае я не вижу никаких проблем с фотографированием и сканированием болидов. В конечном счёте неправильно делать обратное проектирование всей машины», — приводит слова главы «Феррари» Маттиа Бинотто GPFans.
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер напомнил о сходстве болидов «Мерседеса» и «Рейсинг Пойнт».
«Глядя на сходство между машинами «Рейсинг Пойнт» и «Мерседеса» в этом году, могу только предположить, что это должна была быть «Рейсинг Пойнт». Не знаю, что там имеет в виду Тото. Боюсь, это уж точно были не мы», — подчеркнул Хорнер.
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