Марко: «Ред Булл» всё равно, какая мотивация у Тото Вольфа

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что «Ред Булл» и «Феррари» выиграли от подписания нового Договора согласия по сравнению с его командой. Однако консультант австрийского коллектива Хельмут Марко не желает ничего слышать об этом.



«Нам всё равно, какая мотивация у Тото Вольфа. У нас есть две команды, трасса и свои интересы. Мы хорошо их защитили, подписав новый Договор согласия. Например, нам важно, что «Ред Булл» может расторгать его ежегодно, поскольку контракт с «Хондой» действует до конца сезона-2021.

Также решающее значение имеет правило о потолке бюджетов, ведь оно касается денег. То, что мы не можем потратить на «Ред Булл», добавим «Альфа Таури».

К тому же нам больше не нужна единогласная поддержка, когда дело доходит до изменений (Марко указывает на момент, когда «Мерседес» в Австрии отказался проводить квалификационную гонку с реверсивной решёткой. – Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Марко Motorsport-Total.



Также, по мнению консультанта «Ред Булл», тот факт, что «Феррари» по-прежнему имеет преимущество в новых правилах, вполне понятен. Марко поддержал итальянский бренд, в отличие от Вольфа.

«Феррари» — это «Феррари». Спросите мальчика, что такое гоночный автомобиль, и он назовёт «Феррари». Это факт, который мы все должны принять», — добавил он.