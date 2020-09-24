Марко: «Ред Булл» всё равно, какая мотивация у Тото Вольфа

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что «Ред Булл» и «Феррари» выиграли от подписания нового Договора согласия по сравнению с его командой. Однако консультант австрийского коллектива Хельмут Марко не желает ничего слышать об этом.
«Нам всё равно, какая мотивация у Тото Вольфа. У нас есть две команды, трасса и свои интересы. Мы хорошо их защитили, подписав новый Договор согласия. Например, нам важно, что «Ред Булл» может расторгать его ежегодно, поскольку контракт с «Хондой» действует до конца сезона-2021.
Также решающее значение имеет правило о потолке бюджетов, ведь оно касается денег. То, что мы не можем потратить на «Ред Булл», добавим «Альфа Таури».
К тому же нам больше не нужна единогласная поддержка, когда дело доходит до изменений (Марко указывает на момент, когда «Мерседес» в Австрии отказался проводить квалификационную гонку с реверсивной решёткой. – Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Марко Motorsport-Total.
Также, по мнению консультанта «Ред Булл», тот факт, что «Феррари» по-прежнему имеет преимущество в новых правилах, вполне понятен. Марко поддержал итальянский бренд, в отличие от Вольфа.
«Феррари» — это «Феррари». Спросите мальчика, что такое гоночный автомобиль, и он назовёт «Феррари». Это факт, который мы все должны принять», — добавил он.
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