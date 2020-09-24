В Daimler опровергли продажу команды Ф-1 «Мерседес» и уход Хэмилтона

Компания Daimler, владеющая командой Формулы-1 «Мерседес», опровергла предположение Эдди Джордана о скорой продаже гоночного коллектива его нынешнему спонсору – Ineos.



«Мы продолжим работу с командой, и это будет та же команда «Мерседес». Не собираемся уходить. Мы также не планируем нанимать другого руководителя, а продолжим работать с теми же людьми: Льюисом Хэмилтоном, Валттери Боттасом и Тото Вольфом», — заявил пресс-секретарь Daimler, его слова приводит GrandPX.



Напомним, что бывший владелец собственной команды Ф-1 Джордан предположил, что после продажи «Мерседеса» компании Ineos Вольф может перебраться в «Астон Мартин», а Хэмилтон попытается заключить контракт с «Ред Булл». Льюис до сих пор не продлил соглашение с немецким коллективом.

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