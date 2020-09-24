В Daimler опровергли продажу команды Ф-1 «Мерседес» и уход Хэмилтона

Компания Daimler, владеющая командой Формулы-1 «Мерседес», опровергла предположение Эдди Джордана о скорой продаже гоночного коллектива его нынешнему спонсору – Ineos.
«Мы продолжим работу с командой, и это будет та же команда «Мерседес». Не собираемся уходить. Мы также не планируем нанимать другого руководителя, а продолжим работать с теми же людьми: Льюисом Хэмилтоном, Валттери Боттасом и Тото Вольфом», — заявил пресс-секретарь Daimler, его слова приводит GrandPX.
Напомним, что бывший владелец собственной команды Ф-1 Джордан предположил, что после продажи «Мерседеса» компании Ineos Вольф может перебраться в «Астон Мартин», а Хэмилтон попытается заключить контракт с «Ред Булл». Льюис до сих пор не продлил соглашение с немецким коллективом.
- 24 сентября 2020
-
13:52
-
13:33
-
13:25
-
13:07
-
12:32
-
11:15
-
10:15
-
09:00
-
00:57
- 23 сентября 2020
-
23:55
-
23:49
-
21:58
-
20:54
-
19:50
-
18:53
-
17:32
-
16:33
-
15:25
-
15:00
-
14:48
-
13:41
-
13:16
-
13:05
-
12:22
-
12:03
-
10:48
-
09:00
-
00:46
-
00:14
- 22 сентября 2020
-
22:35
-
22:09
-
20:59
-
19:53
-
19:06
-
18:57