Шварцман: в прошлом году я завоевал в Сочи поул-позишен и надеюсь сделать это снова

Гонщик программы «СМП Рейсинг» и Академии «Феррари» Роберт Шварцман рассказал об ожиданиях от оставшейся части сезона Формулы-2.
«У нас хороший потенциал, но я просто хочу концентрироваться на трёх предстоящих уик-эндах, прибавить там, где надо. Я был довольно удивлён, насколько сложна эта серия — и это очень интересно. Здесь много чему надо учиться. Но я не нервничал, я был в предвкушении этого вызова. Хорошие результаты помогли в первых гонках, но не заставили меня нервничать перед следующими этапами.
Проблемы в квалификациях? Я прибавлял на последних четырёх этапах, но иногда мне не везло в том плане, где я оказывался на трассе. Без сомнений, нам ещё есть над чем работать. В прошлом году я завоевал в Сочи поул-позишен и надеюсь сделать это снова», — заявил Шварцман в интервью «инстаграму» Формулы-2.
Также Роберта попросили прокомментировать разговоры, что уже в 2021 году он может перейти в Формулу-1: «Я сконцентрирован на Ф-2, впереди ещё три уик-энда, и я всегда могу прибавить и стать ещё лучше. Надеюсь, какие-то обсуждения будут, но я сам просто слежу за ситуацией со стороны, задаюсь вопросами так же, как болельщики».
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