В «Хаасе» допустили участие Шварцмана в пятничных тренировках Ф-1 в этом сезоне

В этом году в Формуле-2 принимают участие пять членов Академии «Феррари». В их число входят Мик Шумахер, Роберт Шварцман и Каллум Айлотт. Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер допустил, что кто-то из них может принять участие в пятничных тренировках за рулём болида американской команды в нынешнем сезоне.
«Думаю, если «Феррари» попросит нас о помощи, то мы могли бы рассмотреть такой вариант. Они помогают нам в этом году, потому что у нас возникли проблемы из-за пандемии коронавируса. Так что, если они попросят нас, я буду по крайней мере открыт для обсуждения», — приводит слова Штайнера RaceFans.
Шварцман занимает четвёртое место в личном зачёте Формулы-2. На его счету 140 очков. Лидирует в чемпионате Мик Шумахер (161). Вторым идёт Айлотт (153). Кристиан Лундгор (145) — третий.
- 24 сентября 2020
-
13:52
-
13:33
-
13:25
-
13:07
-
12:32
-
11:15
-
10:15
-
09:00
-
00:57
- 23 сентября 2020
-
23:55
-
23:49
-
21:58
-
20:54
-
19:50
-
18:53
-
17:32
-
16:33
-
15:25
-
15:00
-
14:48
-
13:41
-
13:16
-
13:05
-
12:22
-
12:03
-
10:48
-
09:00
-
00:46
-
00:14
- 22 сентября 2020
-
22:35
-
22:09
-
20:59
-
19:53
-
19:06
-
18:57