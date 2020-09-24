В «Хаасе» допустили участие Шварцмана в пятничных тренировках Ф-1 в этом сезоне

В этом году в Формуле-2 принимают участие пять членов Академии «Феррари». В их число входят Мик Шумахер, Роберт Шварцман и Каллум Айлотт. Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер допустил, что кто-то из них может принять участие в пятничных тренировках за рулём болида американской команды в нынешнем сезоне.



«Думаю, если «Феррари» попросит нас о помощи, то мы могли бы рассмотреть такой вариант. Они помогают нам в этом году, потому что у нас возникли проблемы из-за пандемии коронавируса. Так что, если они попросят нас, я буду по крайней мере открыт для обсуждения», — приводит слова Штайнера RaceFans.



Шварцман занимает четвёртое место в личном зачёте Формулы-2. На его счету 140 очков. Лидирует в чемпионате Мик Шумахер (161). Вторым идёт Айлотт (153). Кристиан Лундгор (145) — третий.