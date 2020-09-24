Алонсо рассказал, как провёл первые дни после возвращения в «Рено»

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо рассказал, как прошёл его первый визит на базу «Рено» в Энстоуне после возвращения в команду.

«Вернуться в Энстоун было очень приятно, это были очень эмоциональные дни. Многое изменилось, но кое-что осталось прежним: те же офисы, тренажёрный зал, который я часто посещал. Это было похоже на первый день в школе, когда нужно было выучить много вещей, но он получился очень продуктивным. Я отработал программу в симуляторе, немного привык к машине, протестировал оборудование. В прошлый раз, когда я был здесь, симулятора не существовало! Затем у меня была подгонка сиденья и встречи с ключевыми людьми, чтобы разобраться с программой на следующий год.

Я думаю, что команда в хорошей форме с прицелом на будущее. Последние несколько гонок были обнадеживающими для всех, и меня в том числе. Нам ещё предстоит пройти долгий путь, а середина пелотона очень плотная. Но наблюдать за последней парой гонок было очень интересно, и я с нетерпением жду возможности снова присоединиться к команде.

Теперь я буду фокусироваться на том, что команде нужно от меня — несколько дней работы на симуляторе, помощь на некоторых уик-эндах. Я буду готовым ко всему, что им нужно», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Рено».