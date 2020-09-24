Предпоследний этап чемпионата Forza Motorsport пройдёт с 1 по 4 октября

Отборочные заезды девятого этапа чемпионата Forza Motorsport 2020 пройдут с 1 по 3 октября, финал этапа состоится 4 октября, начало – в 18:00, сообщает пресс-служба соревнований. Отборочные и финал чемпионата пройдут в режиме онлайн-соревнований.
Официальный автомобиль гонки – BMW M2 Coupe. Соревноваться участники девятого этапа чемпионата Forza Motorsport 2020 будут на знаменитой трассе «Мэйпл Вэлли». Призовой фонд чемпионата – 1 миллион рублей.
Главным хедлайнером финала девятого этапа будет известный российский комик Тамби Масаев. Участие в девятом этапе Forza Motorsport 2020 бесплатное. Зарегистрироваться можно в официальной группе чемпионата «ВКонтакте» или по ссылке.
Зарядиться на предстоящий этап можно, посмотрев отчётное видео финала восьмого этапа чемпионата.
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