«Феррари» опубликовала постер к ГП России, на котором Леклер едет в обратную сторону

Команда «Феррари» подготовила специальный постер к Гран-при России Формулы-1, который пройдёт в предстоящие выходные на трассе «Сочи Автодром». На постере, однако, автомобиль движется в обратную сторону относительно стандартной конфигурации трассы (или стоит на ней задом наперёд).



На изображении виден ледовый дворец «Айсберг», расположенный внутри второго поворота, стела Медальной площади, вокруг которой проходит третий поворот трассы, и Ледовый дворец «Большой», расположенный между четвёртым, пятым, шестым и седьмым поворотами. Таким образом, автомобиль Леклера на постере «Феррари» расположен задней частью ближе ко второму повороту трассы, а носовой обтекатель — ближе к старту круга.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» «Феррари».