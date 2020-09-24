Алёшин: вероятность очередной победы „Мерседеса“ в Сочи крайне велика. Это мягко говоря!

Гонщик программы «СМП Рейсинг», экс-пилот серии IndyCar и чемпионата мира по гонкам на выносливость Михаил Алёшин рассказал о своих ожиданиях от Гран-при России Формулы-1, который пройдёт на «Сочи Автодроме» с 25 по 27 сентября.
«Вероятность очередной победы „Мерседеса“ в Сочи крайне велика. Это мягко говоря! Будет ли гонка весёлой? Этот сезон уже подарил нам немало интересных гонок, поэтому мы надеемся, что и наш домашний этап получится интересным.
Что касается Даниила Квята, то с учётом темпа „Альфа Таури“ в последнее время у него есть очень хорошие шансы на попадание в топ-10. Если сочинская трасса подойдёт этой команде, то я думаю, что мы должны ожидать от Даниила именно такого результата», — заявил Алёшин в интервью корреспонденту «Чемпионата».
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