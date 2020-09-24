Источник сообщил, что Перес подписал предварительный контракт с «Хаасом»

Серхио Перес подписал предварительный контракт с «Хаасом» на участие в сезоне-2021, утверждает Speedweek. Сама команда этого не подтверждает, но руководитель гоночного коллектива Гюнтер Штайнер сообщил, что встречался с мексиканцем после того, как стало известно о его уходе из «Рейсинг Пойнт».



«Пару раз разговаривал с Серхио Пересом, у нас хорошие отношения, и я его очень уважаю. Было бы обидно, если бы Формула-1 потеряла такой талант, то же самое относится и к Нико Хюлькенбергу. В конце концов, ситуация такова — ничего не решено, но у нас есть множество вариантов.



Любой пилот, который присутствует на рынке, является вариантом. Мы должны чётко понимать, чего хотим. Хотим ли мы и дальше полагаться на двух опытных пилотов? Или на молодых гонщиков? Возможно, сочетание ветерана и юниора самое разумное решение?» — заявил Штайнер.



Ранее он подтвердил, что на места в «Хаасе» претендует около 10 пилотов. Среди доступных вариантов и Роберт Шварцман.