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Источник сообщил, что Перес подписал предварительный контракт с «Хаасом»

Источник сообщил, что Перес подписал предварительный контракт с «Хаасом»
Авто / Формула-1 0

Серхио Перес подписал предварительный контракт с «Хаасом» на участие в сезоне-2021, утверждает Speedweek. Сама команда этого не подтверждает, но руководитель гоночного коллектива Гюнтер Штайнер сообщил, что встречался с мексиканцем после того, как стало известно о его уходе из «Рейсинг Пойнт».

«Пару раз разговаривал с Серхио Пересом, у нас хорошие отношения, и я его очень уважаю. Было бы обидно, если бы Формула-1 потеряла такой талант, то же самое относится и к Нико Хюлькенбергу. В конце концов, ситуация такова — ничего не решено, но у нас есть множество вариантов.

Любой пилот, который присутствует на рынке, является вариантом. Мы должны чётко понимать, чего хотим. Хотим ли мы и дальше полагаться на двух опытных пилотов? Или на молодых гонщиков? Возможно, сочетание ветерана и юниора самое разумное решение?» — заявил Штайнер.

Ранее он подтвердил, что на места в «Хаасе» претендует около 10 пилотов. Среди доступных вариантов и Роберт Шварцман.

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