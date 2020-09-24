«Вся Россия поддерживает тебя». Болельщики записали видеопослание Хэмилтону — он ответил

Российские болельщики перед этапом Формулы-1 в Сочи записали видеопослание для пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, в котором выразили поддержку шестикратному чемпиону мира.
«Многие из нас решили остаться дома, но некоторые собираются поддержать тебя на «Сочи Автодроме». Надеемся, ты чувствуешь нашу энергию и знаешь, что мы любим тебя и поддерживаем, несмотря ни на что. Побеждаем и проигрываем вместе!» — говорится в описании к видео.
Само видео начинается со слов одного из поклонников Хэмилтона: «Льюис, вся Россия поддерживает тебя».
Видео доступно на странице TeamLH Russia в «Инстаграме».
Льюис не оставил без внимания это видеопослание. Небольшим отрывком он поделился на своей странице в социальной сети и написал: «Спасибо огромное, ребята. Надеюсь, вы все в безопасности».
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