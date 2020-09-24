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Шварцман представил специальный дизайн шлема для Гран-при России

Шварцман представил специальный дизайн шлема для Гран-при России
Авто / Младшие серии 0

Пилот программы SMP Racing и Академии «Феррари» Роберт Шварцман подготовил специальный дизайн шлема к домашнему этапу Формулы-2, который пройдёт 25-27 сентября на «Сочи Автодроме».

К традиционному дизайну с узором под хохлому Роберт добавил полосы в цветах российского флага. Они расположены с двух сторон и идут от визора к задней части шлема. Полосы имеют форму вытянутых треугольников, специально чтобы подчеркнуть динамичность автоспорта.

«Сочи Автодром» – особенное место для меня, и выступать дома с российским флагом на шлеме очень здорово. Я не очень часто меняю дизайн шлема и думаю, это хорошая возможность поблагодарить моих болельщиков», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «СМП Рейсинг».

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