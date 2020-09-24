Квят — о контракте на 2021 год: в течение следующего месяца мы начнём общаться

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал, что активные переговоры насчёт продолжения карьеры в Формуле-1 в сезоне-2021 должны начаться в ближайший месяц. Считается, что место россиянина в итальянской команде может занять член молодёжной программы «Ред Булл» Юки Цунода, однако японцу может не хватить баллов для получения суперлицензии.



«Пока особо переговоров нет, потому что, грубо говоря, сейчас всего лишь середина сезона. Думаю, в течение следующего месяца мы начнём общаться. В любом случае я не напряжён. Нужно делать свою работу, сезон ещё долгий. Каждая гонка имеет определённый вес, и результаты — лучшее средство для переговоров. Всё остальное немного второстепенно», — передаёт слова Квята корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.