Квят верит, что в 2022 году «Альфа Таури» сможет регулярно бороться за подиумы

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал недавние высказывания руководителей «Ред Булл», которые теперь называют «Альфа Таури» не младшей командой, а сестринской. У Квята спросили, располагает ли «Альфа Таури» достаточными ресурсами, чтобы после смены регламента в сезоне-2022 бороться за подиумы и победы.
«Это интересный вопрос. Я долгие годы работаю с командой, довольно хорошо всех знаю. Я знаю, как много в команду инвестируют, и за последние годы «Альфа Таури» серьёзно выросла, включая развитие базы. У команды всё больше ресурсов, и очень приятно это видеть. Новый регламент нацелен на то, чтобы борьба в пелотоне стала намного плотнее. Думаю, у нас будут хорошие шансы, чтобы стать ближе, регулярно бороться за подиумы и большие очки. Будет фантастикой, если так и окажется», — передаёт слова Квята корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
- 24 сентября 2020
-
20:13
-
20:01
-
19:48
-
19:43
-
19:40
-
19:34
-
19:19
-
18:50
-
18:44
-
18:42
-
17:33
-
17:32
-
16:40
-
16:10
-
15:42
-
15:19
-
15:09
-
14:55
-
14:39
-
14:30
-
14:26
-
13:52
-
13:33
-
13:25
-
13:07
-
12:32
-
11:15
-
10:15
-
09:00
-
00:57
- 23 сентября 2020
-
23:55
-
23:49
-
21:58
-
20:54
-
19:50