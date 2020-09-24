Квят верит, что в 2022 году «Альфа Таури» сможет регулярно бороться за подиумы

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал недавние высказывания руководителей «Ред Булл», которые теперь называют «Альфа Таури» не младшей командой, а сестринской. У Квята спросили, располагает ли «Альфа Таури» достаточными ресурсами, чтобы после смены регламента в сезоне-2022 бороться за подиумы и победы.



«Это интересный вопрос. Я долгие годы работаю с командой, довольно хорошо всех знаю. Я знаю, как много в команду инвестируют, и за последние годы «Альфа Таури» серьёзно выросла, включая развитие базы. У команды всё больше ресурсов, и очень приятно это видеть. Новый регламент нацелен на то, чтобы борьба в пелотоне стала намного плотнее. Думаю, у нас будут хорошие шансы, чтобы стать ближе, регулярно бороться за подиумы и большие очки. Будет фантастикой, если так и окажется», — передаёт слова Квята корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

«Пока особо переговоров нет». Квят — о будущем в Формуле-1 и постоянном невезении Даниил заверил, что не завидовал Гасли даже после победы напарника в Монце.