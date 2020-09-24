«Чемпионат» открыл автосимуляторы на этапе Формулы-1 в России

«Чемпионат» открыл интерактивную развлекательную зону Championat Team на территории «Сочи Автодрома» в дни этапа Формулы-1 Гран-при России с 23 по 27 сентября 2020 года.



Под сводами забредированного шатра расположились симуляторы гоночных автомобилей с воссоздаными реально существующими трассами. При этом гости не просто будут соревноваться с компьютером, но и смогут стать участниками совместного заезда, т.е. друг против друга.

Лучшие гонщики получат забрендированные призы от «Чемпионата». А все желающие смогут сфотографроваться в фотозоне. Выложив фото в инстаграм и подписавшись на канал «Чемпионата», гости шатра также получат подарок – шарф от Championat.com



Зона работает с четверга по воскресенье с 9:00 до 19:00.