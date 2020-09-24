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Хэмилтон: из-за меня уже было написано много правил, однако это меня не остановило

Хэмилтон: из-за меня уже было написано много правил, однако это меня не остановило
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал информацию, что ФИА намерена представить пилотам разъяснения насчёт того, с какими заявлениями они могут выступать — вербально или с помощью надписей на униформе — во время Гран-при Формулы-1. Этот вопрос возник после Гран-при Тосканы, на котором Хэмилтон надел футболку с требованием арестовать полицейских, застреливших темнокожую американку Брионну Тэйлор.

«Я ни разу не пожалел. Обычно я действую по зову сердца и делаю то, что считаю правильным. Да, я сделал то, чего никогда не было в Формуле-1. Люди говорят, что спорт — не место для политики. Но в конечном счёте речь идёт о правах человека, и я считаю, что мы должны продвигать эту тему. Нас смотрит огромное число людей с разным бэкграундом и культурой, и мы должны доносить до них позитивные сообщения, особенно по поводу равенства.

Я ещё не общался с ФИА, но слышал, что завтра они представят нам новые правила, которые будут указывать, что мы можем делать, а что — нет. Не знаю, что будет в этот уик-энд. Но из-за меня уже было написано много правил, однако это меня не остановило. Я продолжу работать вместе с Формулой-1 и ФИА, чтобы удостовериться, что всё доносится правильно. Конечно, всегда можно что-то сделать лучше, но это часть процесса обучения», — заявил Хэмилтон на пресс-конференции ФИА.

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